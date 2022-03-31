МО РФ: США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний биооружия

Соединенные Штаты рассматривают развивающиеся страны как полигон, на котором планируется испытывать биологическое оружие. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, отметив данные о проводимых в 2019 году на Украине исследованиях с неизвестным риском для жизни и здоровья участников.

Фото: минобороны рф минобороны рф

«Прошу обратить внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 гjlf в рамках проекта UP -8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых», - заметил Кириллов.

По его словам, согласно ранее приведенной программе исследований этого проекта, она предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Кириллов поставил вопрос - о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если, согласно документу, о незначительных инцидентах с добровольцами следует сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа, а после смерти - в течение 24 часов?

Кириллов предположил, что официальная программа исследований - это лишь их часть, а на практике проводилось инфицирование добровольцев различными вирусами.