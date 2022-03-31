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2 часа назад

МО РФ: США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биооружия

ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Соединенные Штаты рассматривают развивающиеся страны как полигон, на котором планируется испытывать биологическое оружие. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, отметив данные о проводимых в 2019 году на Украине исследованиях с неизвестным риском для жизни и здоровья участников.

МО РФ: США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний биооружия
Фото: минобороны рфминобороны рф

«Прошу обратить внимание на решение, подписанное главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 гjlf в рамках проекта UP -8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых», - заметил Кириллов.

По его словам, согласно ранее приведенной программе исследований этого проекта, она предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Кириллов поставил вопрос - о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если, согласно документу, о незначительных инцидентах с добровольцами следует сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа, а после смерти - в течение 24 часов?

Кириллов предположил, что официальная программа исследований - это лишь их часть, а на практике проводилось инфицирование добровольцев различными вирусами.

«Подобное пренебрежительное отношение к гражданам Украины хорошо характеризует прагматичный подход США к организации военно-биологических исследований. Развивающиеся страны рассматриваются как полигон для испытаний компонентов биологического оружия и лекарственных средств», - заявил Кириллов на брифинге.

Армия,Игорь Кириллов,Верховный суд,Минобороны России,
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