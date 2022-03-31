Столтенберг заявил об опасности вмешательства NATO в конфликт на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности военного вмешательства альянса в конфликт на Украине. Слова чиновника цитирует ТАСС.

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«Любая идея о вмешательстве небольшой группы стран НАТО в конфликт на Украине опасна», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также сообщил о существенном увеличении оборонных расходов стран альянса. Так, в 2021 году военное финансирование в общей сложности увеличилось на 270 миллиардов долларов, передает ТАСС.