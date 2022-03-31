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50 минут назад

Генсек НАТО заявил об опасности вмешательства альянса в конфликт на Украине

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об опасности военного вмешательства альянса в конфликт на Украине. Слова чиновника цитирует ТАСС.

Столтенберг заявил об опасности вмешательства NATO в конфликт на Украине
Фото: ар photoар photo

«Любая идея о вмешательстве небольшой группы стран НАТО в конфликт на Украине опасна», – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также сообщил о существенном увеличении оборонных расходов стран альянса. Так, в 2021 году военное финансирование в общей сложности увеличилось на 270 миллиардов долларов, передает ТАСС.

Отдельно Столтенберг высказался про потенциальное членство Финляндии в НАТО. По его словам, республика может войти в состав альянса довольно быстро, если изъявит такое желание.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
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