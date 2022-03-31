Около 100 музеев присоединились к программе "Школьный Музей Победы"

Около 100 музеев России с декабря прошлого года по март нынешнего года присоединились к организованной Музеем Победы программе "Школьный Музей Победы", которая объединяет инициативных педагогов и учащихся со всей страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба музея.

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"96 образовательных организаций из 35 регионов Российской Федерации стали партнерами московского Музея Победы - главного военно-исторического музея России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн. Образовательные организации присоединись к программе "Школьный Музей Победы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в музее, наибольшее количество заявок - 22 - поступило из Кемеровской области. Также среди активных регионов - Пензенская, Ростовская и Новосибирская области.

"Практики работы в школьных музеях, которые демонстрируют образовательные организации на площадке Музея Победы, становятся доступны большому количеству людей. Благодаря сохранению истории в музее каждый школьник проносит истории героев через свою душу и сердце", - рассказала руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Всего же с 2019 года к программе присоединились 1 238 музеев из 85 регионов России, ДНР и Белоруссии, отмечается в сообщении. Партнеры Музея Победы организуют работу постоянных и временных экспозиций, школьники ведут научно-исследовательскую работу. Участие в программе позволяет школьным музеям расширить свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, а также представить свои выставки на площадке Музея Победы.