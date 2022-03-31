NYP выдала обстрелы Донецка ВСУ за действия российской армии

Американское издание The New York Post проиллюстрировало материал о спецоперации РФ на Украине кадрами полуразрушенного дома в Донецке, выдав их за действия российских военных.

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«Российские силы продолжали атаковать украинские города Киев и Чернигов в среду, когда небольшое количество российских подразделений было отведено», — цитирует материал Ura.ru.

В это же время в видеоролике демонстрируется результат попадания украинского снаряда в жилой дом в Донецке. При этом в названии видео фигурирует название столицы Донецкой народной республики.

Напомним, 30 марта ВСУ выпустила снаряд по дому в Донецке. Ракета РСЗО «Ураган» снесла два верхних этажа девятиэтажки в микрорайоне Текстильщик. По предварительным данным, погиб один человек.