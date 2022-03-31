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1 час назад

Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые извиняются и проклинают власть.

Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных из Мариуполя
Фото: ТАССТАСС

«Попавшись в плен, каждый из «бравых» украинских солдат становится очень понятливым, осуждает своё руководство, приносит извинения народам России и Украины за антинародную деятельность», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он отметил человечное отношение к пленным украинским бойцам. По словам Кадырова, им оказывают медпомощь, кормят и дают возможность связаться с родственниками.

«Я приношу извинения перед всем украинским и российским народом за то, что я воевал. Так нельзя делать. Я прошу прощения, я каюсь», — сказал один из военнопленных ВСУ.

Армия,Рамзан Кадыров,
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