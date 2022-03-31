Арестович заявил об уничтожении Россией украинской военной промышленности

«Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую», - цитирует его РИА Новости.

Арестович отметил, что было бы неправильно считать, что вооруженное столкновение не приносит потери обоим участникам конфликта. По его словам, украинская сторона лишилась очень многого. Он подчеркнул, что мирное соглашение всегда означает компромиссы, потому что обе стороны несут потери.