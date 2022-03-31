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1 час назад

Арестович: ВС России практически уничтожили военную промышленность Украины

runews24.rurunews24.ruиещё 6

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в видеообращении, что Вооруженные силы России практически уничтожили военно-промышленный комплекс Украины.

Арестович заявил об уничтожении Россией украинской военной промышленности
Фото: Официальный сайт Администрации Президента УкраиныОфициальный сайт Администрации Президента Украины

«Они практически уничтожили нашу военную промышленность, во многом. И во многом добивают гражданскую», - цитирует его РИА Новости.

Арестович отметил, что было бы неправильно считать, что вооруженное столкновение не приносит потери обоим участникам конфликта. По его словам, украинская сторона лишилась очень многого. Он подчеркнул, что мирное соглашение всегда означает компромиссы, потому что обе стороны несут потери.

Армия,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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