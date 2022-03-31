Суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса выросли в 2021 году на $270 млрд, или на 3,1%, по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя в Брюсселе свой ежегодный доклад по безопасности за 2021 год.

"2021 год стал уже седьмым годом, когда оборонные расходы НАТО последовательно растут. В 2021 году рост составил 3,1%, что в реальном выражении составило $270 млрд", - сказал Столтенберг.

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Североатлантический альянс будет поставлять оружие на Украину столько, сколько понадобится «для борьбы за свободу и демократию», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, представляя в Брюсселе ежегодный доклад по безопасности за 2021 год.

«Нам нужно продолжать поставлять вооружения Украине столько, сколько понадобится, потому что Украина борется за наши ценности, свободу и демократию», – приводит ТАСС ответ генсека НАТО на вопрос, есть ли у альянса временные рамки по поставкам оружия на Украину.

Столтенберг отметил, что суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса выросли в 2021 году на 270 млрд долларов, или на 3,1% по сравнению с 2020 годом.

Ранее автоматическая винтовка SR25 производства США, собранная на платформе АR10 в мастерских на территории Украины, была найдена на позициях украинских боевиков в Донбассе.

До этого Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

До этого сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Верховный главнокомандующий ВС НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что альянсу следует укреплять свои позиции в Европе на фоне событий на Украине. Об этом он сообщил в Сенате США, передает ТАСС.

По его словам, уже разработан соответствующий план действий.

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«По мере приближения саммита НАТО в июне мы согласовываем национальные планы с общим планом НАТО. Мы продолжаем движение в этом направлении по мере укрепления восьми боевых групп, которые находятся в регионе Восточной Европы и в его окрестностях», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Североатлантический альянс выработает к своему июньскому саммиту планы размещения дополнительного воинского контингента в Европе.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не будет разворачивать свои войска на Украине, так как хочет избежать войны с Россией.

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление американского контингента в Европе не противоречит положениям Основополагающего акта Россия — НАТО, сообщает ТАСС.

«Не должно быть недопонимания в том, что нападение на одного из наших союзников вызвало бы реакцию всего альянса», — заявил Столтенберг.

Он утверждает, что наращивание американских войск в Европе служит одной цели — для его предотвращения конфликта с Россией и обеспечения мира. Также Столтенберг посоветовал осторожно относиться к результатам переговоров в Стамбуле.

«Давайте с осторожностью подходить к оценке некоторых занятых позиций <...> Альянс уважает все решения Украины вне зависимости от того, предложит она свою кандидатуру альянсу или нет. Решение о возможном нейтральном статусе также остается за Украиной», — резюмировал Столтенберг.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, Киев поддерживает все инициативы, связанные с окончанием военных действий в стране, в том числе миротворческую миссию, и ничего категорически не отбрасывает. Но альянс на этот шаг не готов, добавил Кулеба.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить миссию НАТО или миссию более широкого состава на Украину.

Власти 30 государств НАТО обсудили этот вопрос на саммите в Брюсселе, но в итоге не поддержали инициативу Польши. При этом страны Североатлантического альянса пообещали продолжать поставлять Киеву вооружение и средства защиты.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о превращении Варшавы в передовой рубеж НАТО. В статье для агентства Sputnik Polska он рассказал, что на территории Польши резко увеличивается присутствие войск США. Он подчеркнул, что такой перекос для общеевропейской безопасности гораздо опаснее мифической «русской угрозы».

«Преданным вассалам нужно совершать оммаж перед американским господином и НАТО в целом. Именно поэтому Польша превращается в передовой рубеж Североатлантического альянса», — написал он.

Медведев также обратил внимание, что на фоне антироссийских санкций польские власти, оправдываясь интересами национальной безопасности, назвали себя «форпостом борьбы с коварными планами русских».

«При этом Польшу в качестве солидного стратегического партнера ни крупнейшие страны Евросоюза, ни США не рассматривают», — отметил политик, объяснив, что у Варшавы нет необходимого веса и влияния.

Зампред Совбеза предположил, что Польша могла бы «получить очки» на помощи, например, Украине или Грузии интегрироваться в Альянс.

«Но в польско-украинских отношениях все далеко не гладко», — заключил Медведев.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что под инициативой Польши отправить на Украину миротворцев НАТО может скрываться желание вернуть себе ее западные области, в частности Львов.

Россия считает неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана.

По его словам, подобные замыслы противоречат не только интересам безопасности стран региона, но и обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности, передает РИА Новости.

Страны Центральной Азии могут стать целями для атак "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в России), если на их территории будут размещены американские военные объекты. Такое мнение в октябре прошлого года выразил Александр Стерник, который занимает должность директора третьего департамента стран СНГ МИД России. Дипломат добавил, что против размещения американских баз выступают Москва, Пекин и Тегеран.

НАТО и США стремятся подобраться к российским границам и расширить зону своего влияния. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Россия выступает против размещения военной инфраструктуры Соединенных Штатов и альянса в Центральной Азии.

«Наша страна во главе с президентом бросает вызов гегемонии США, что Штатам очень не нравится. При этом они боятся сталкиваться с Россией лоб в лоб, стараясь апеллировать к зависимым от них странам, чтобы размещать вооружение альянса рядом с нашими границами», — уточнил депутат.

Он отметил, что Соединенные Штаты привыкли действовать чужими руками. Вместе с тем парламентарий добавил, что одна из целей США — переключить внимание России на возможность появления дополнительных проблем в отношениях с соседними государствами.

Вашингтон избегает прямой конфронтации с Россией, поэтому решения о военной поддержке Украины, которые могли бы спровоцировать конфликт, не принимаются. Об этом сообщила помощник президента США по коммуникациям Кейт Бедингфилд.

«Первое - это оценки военных относительно того, что является наиболее эффективным и будет наиболее полезным украинским вооруженным силам отразить российскую агрессию... Второе, как президент говорил много раз, он не стремится к прямому конфликту американских вооруженных сил с российскими», - цитирует слова Бедингфилд RT.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил перед американскими военнослужащими в Польше. Обращаясь к бойцам 82-ой воздушно-десантной дивизии глава Белого дома допустил странную оговорку, намекнув им на возможную командировку на Украину.

В планы России не входит нанесение ударов по странам НАТО или вторжение на их территории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу PBS. Он уточнил, что такая ситуация может возникнуть, только если у Москвы не останется другого выбора.

Если они не вынудят нас поступить таким образом, мы не можем думать об этом. И не хотим думать об этом, — сказал он.

Представитель Кремля также называл сложившуюся ситуацию по наращиванию сил НАТО на границах «вызывающей беспокойство» и добавил, что Альянс существует «не для кооперации и безопасности, а для конфронтации». Песков отметил, что в настоящее время Россия находится в ситуации, равносильной войне, если принимать в расчёт экономику и мировую торговлю. По его словам, это стало следствием действий Запада.

Ранее Песков заявил, что в России никто даже не рассматривает идею применения ядерного оружия. При этом он опроверг слова американского журналиста, сказавшего о том, что президент РФ Владимир Путин при объявлении о начале спецоперации по демилитаризации Украины якобы пообещал применить ядерное оружие в случае вмешательства в конфликт третьей стороны.