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1 час назад

Испания отправила наступательное вооружение на Украину

Lenta.ruLenta.ru

Правительство Испании направило десять самолетов с наступательным вооружением Украине. Об этом рассказала министр обороны королевства Маргарита Роблес, цитату приводит РИА Новости.

Испания отправила Украине наступательное вооружение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она также напомнила, что Испания уже отправила Украине гуманитарную помощь и хочет и дальше помогать украинцам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены альянса продолжать поставлять вооружение Киеву, потому что он «борется за наши ценности, свободу и демократию». Кроме того, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что следует удвоить количество поставляемого Украине оружия и удвоить санкции против России. По ее мнению, только дальнейшая эскалация нынешней тактики западных стран может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Армия,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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