В МВД предупредили о риске проникновения в РФ экстремистов из Украины

По его словам, несмотря на то, что сотрудники спецслужб на границе пресекают попытки злоумышленников въехать в Россию, вероятность их проникновения все равно существует.

«Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана… Угроза такая есть», — уточнил Зубов.

Он пояснил, что во время пересечения границы России с Украиной существует определенная «фильтрация», в ходе которой определяется, кого впустить в страну.

«Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины. Мы их ждем, мы приняли уже сотни тысяч беженцев», - уточнил Зубов.

Ранее в силовых ведомствах сообщалось, что в Россию уже прибыло до 530 тысяч беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, из которых более 107 тысяч — дети. Уточняется, что большинство пересекают границу России в Ростовской области и через пункты пропуска в Белгородской, Курской, Брянской областей и в Крыму.