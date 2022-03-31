В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
1 час назад

В России на учениях применили «Житель» против дронов

Lenta.ruLenta.ru

В России отработали противодействие беспилотникам условного противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Подразделение мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) применило комплекс «Житель» против дронов на учениях. Об этом сообщает пресс-служба округа.

В России на учениях отработали применение новейших комплексов против дронов
Фото: ростехростех

Специалисты вскрыли каналы управления ударными беспилотниками противника в радиусе 40 километров. После этого военнослужащие применили комплексы «Борисоглебск-2» и «Житель» для блокирования навигации и выведения из строя дронов. Также специалисты осуществили радиоэлектронное подавления пунктов управления и узлов связи.

Учения прошли на полигоне Николо-Александровский. В маневрах задействовали более 200 военнослужащих и свыше 30 единиц техники.

Автоматическая станция помех Р-330Ж «Житель» предназначена для обнаружения, пеленгования, анализа и подавления сигналов источников радиоизлучений. Комплекс позволяет подавлять работу оборудования на летательных аппаратах на дальности до 50 километров.

В феврале источники «Известий» в Министерстве обороны России сообщили, что дивизии Западного военного округа (ЗВО) усилят батальонами РЭБ. Подразделения получат комплексы «Борисоглебск-2», «Житель» и «Леер-3».

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители