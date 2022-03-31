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34 минуты назад

ФСБ задержала крымчанина по подозрению в шпионаже для Украины

Ura.RuUra.Ru

ФСБ задержала жителя Крыма, заподозрив его в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В Крыму задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами
Фото: ТАССТАСС

«В Крыму задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами», — передает сообщение ФСБ ТАСС. Задержанный пытался выехать на территорию Украины.

ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты.

Армия,Происшествия,ФСБ,СБУ,
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