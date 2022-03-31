В Крыму задержан россиянин, сотрудничавший с украинскими спецслужбами

ФСБ задержала жителя Крыма , заподозрив его в работе на спецслужбы Украины . Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

ФСБ регулярно ловит шпионов, работающих на украинские спецслужбы. 25 марта в Москве задержали человека, следившего за украинскими журналистами и политологами, которые работали в России. В ноябре за шпионаж в пользу СБУ задержали жителя Ялты.