Минобороны ответило на обвинения Зеленского

Военно-морские силы Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1 в Черном и Азовском морях с 25 февраля по 4 марта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Таким образом генерал-майор прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед норвежскими депутатами, в котором он обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах для сбора оружия.
"В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море - 370 и в Азовском - 50", - сказал Конашенков.
Около десятка якорных мин, установленных ВМС Украины, дрейфует в Черном море, сообщил генерал-майор.
"В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - сказал Конашенков.
Он отметил, что одна такая мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая нейтрализована в румынских территориальных водах.
"Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто", - сказал генерал.
Он подчеркнул, что своими преступными действиями Киев создал прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран.