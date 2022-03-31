Минобороны ответило на обвинения Зеленского

"В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - сказал Конашенков.