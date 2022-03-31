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26 минут назад

В Минобороны прокомментировали слова Зеленского о минировании Россией моря

ТАССТАССиещё 5

Военно-морские силы Украины выставили около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1 в Черном и Азовском морях с 25 февраля по 4 марта. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны ответило на обвинения Зеленского
Фото: ТАССТАСС

Таким образом генерал-майор прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского перед норвежскими депутатами, в котором он обвинил Россию в якобы "минировании моря" и блокировании иностранных судов в украинских портах для сбора оружия.

"В период с 25 февраля по 4 марта в акваториях Черного и Азовского морей остатками минно-тральных сил ВМС Украины было выставлено около 420 морских якорных мин устаревшей конструкции типа ЯМ-1, в Черном море - 370 и в Азовском - 50", - сказал Конашенков.

Около десятка якорных мин, установленных ВМС Украины, дрейфует в Черном море, сообщил генерал-майор.

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"В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка десяти украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении", - сказал Конашенков.

Он отметил, что одна такая мина была недавно обнаружена и нейтрализована турецкими моряками, вторая нейтрализована в румынских территориальных водах.

"Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины, не может знать никто", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что своими преступными действиями Киев создал прямую минную угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран.

Армия,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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