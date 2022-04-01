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1 час назад

В России начались учения с Тагильским ракетным соединением, оснащенным "Ярсами"

ТАССиещё 4

Командно-штабные учения с Тагильским ракетным соединением, оснащенным подвижным грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) "Ярс", стартовали в Свердловской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

В России начались учения с Тагильским ракетным соединением, оснащенным "Ярсами"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках контрольной комплексной проверки Оренбургского ракетного объединения в Свердловской области началось командно-штабное учение с Тагильским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, всего в учениях будут задействованы свыше 2 тыс. военных и около 200 единиц техники. Основной целью является совершенствование практических навыков командования и офицеров управления ракетного соединения и воинских частей в организации и осуществлении всех видов обеспечения.

Предполагается, что в рамках учений будет проверена слаженность действий военнослужащих при выполнении задач, а также дана оценка возможности по совершению маневров перспективных образцов вооружения и специальной техники, поступающих в переоснащаемые соединения.

"Особое внимание в ходе учений будет уделено новым способам инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования, применению широкой линейки современной инженерной техники, БПЛА, охранно-сигнальных устройств, а также охране и обороне полевых районов в различное время суток", - отмечается в сообщении.

Также во время учений будут отработаны вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов "Ярс", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки. Эта задача будет решаться во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа, отметили в Минобороны.

Армия,Минобороны России,
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