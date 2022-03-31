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2 часа назад

В Брянской области вручили госнаграды десантникам, участвующим в спецоперации на Украине

ТАССТАССиещё 1

Церемония вручения государственных наград десантникам Тульского соединения Воздушно-десантных войск, которые принимают участие в спецоперации на Украине, состоялась в Брянске. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В Брянске наградили десантников, участвующих в СВО на Украине
Фото: ТАССТАСС

"С десантниками Тульского соединения Воздушно-десантных войск, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. <…> В ходе торжественного построения состоялась церемония вручения государственных наград воинам-десантникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава региона поблагодарил военнослужащих за проявление мужества, стойкости и высокого профессионализма при исполнении воинского долга. "Мы - жители героической Брянской области - помним подвиг солдат Великой Отечественной войны. У нас от наших дедов и прадедов привит ген патриотизма, и мы сегодня вами гордимся", - добавил Богомаз. Десантникам также передали приветствие и слова благодарности от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а представитель одной из ветеранских организаций назвал их элитой страны.

Армия,Алексей Дюмин,Александр Богомаз,Минобороны России,
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