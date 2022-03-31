В Брянске наградили десантников, участвующих в СВО на Украине

Церемония вручения государственных наград десантникам Тульского соединения Воздушно-десантных войск, которые принимают участие в спецоперации на Украине , состоялась в Брянске . Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ .

Отмечается, что глава региона поблагодарил военнослужащих за проявление мужества, стойкости и высокого профессионализма при исполнении воинского долга. "Мы - жители героической Брянской области - помним подвиг солдат Великой Отечественной войны. У нас от наших дедов и прадедов привит ген патриотизма, и мы сегодня вами гордимся", - добавил Богомаз. Десантникам также передали приветствие и слова благодарности от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, а представитель одной из ветеранских организаций назвал их элитой страны.