Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардия сообщила о задержании в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ, координировавшего деятельность диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняется, поисковая группа обнаружила подозрительного мужчину при проведении специальных адресных мероприятий.
«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», — цитируют сообщение РИА Новости.
В ходе обыска дома у задержанного обнаружили семь единиц огнестрельного оружия (в том числе модернизированный автомат Калашникова) и более 240 патронов.
Это уже не первое задержание сотрудников и агентов СБУ. Ранее Росгвардия сообщила о мужчине, который планировал совершить покушение на депутата Верховной рады от партии ОПЗЖ Александра Пономарева. По его словам, он получил такое задание от сотрудников СБУ.