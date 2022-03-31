Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ

Росгвардия сообщила о задержании в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ , координировавшего деятельность диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе обыска дома у задержанного обнаружили семь единиц огнестрельного оружия (в том числе модернизированный автомат Калашникова) и более 240 патронов.

Это уже не первое задержание сотрудников и агентов СБУ. Ранее Росгвардия сообщила о мужчине, который планировал совершить покушение на депутата Верховной рады от партии ОПЗЖ Александра Пономарева. По его словам, он получил такое задание от сотрудников СБУ.