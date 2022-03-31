В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
30 минут назад

Росгвардия задержала сотрудника СБУ, причастного к диверсантам

Алиса Селезнёва

Росгвардия сообщила о задержании в Киевской области высокопоставленного сотрудника СБУ, координировавшего деятельность диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия задержала высокопоставленного сотрудника СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, поисковая группа обнаружила подозрительного мужчину при проведении специальных адресных мероприятий.

«Предположительно, задержанный осуществлял координацию работы диверсионно-разведывательных групп украинских националистических формирований на территории северо-западных районов Киевской области», — цитируют сообщение РИА Новости.

В ходе обыска дома у задержанного обнаружили семь единиц огнестрельного оружия (в том числе модернизированный автомат Калашникова) и более 240 патронов.

Это уже не первое задержание сотрудников и агентов СБУ. Ранее Росгвардия сообщила о мужчине, который планировал совершить покушение на депутата Верховной рады от партии ОПЗЖ Александра Пономарева. По его словам, он получил такое задание от сотрудников СБУ.

Армия,Александр Пономарев,Росгвардия,Верховная Рада,СБУ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители