Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба группировки ВСУ

"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них - два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК "Бук-М1" в районе Мурахово и одна пусковая установка "Оса" в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.