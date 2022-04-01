Минобороны РФ сообщило об уничтожении штаба группировки ВСУ

Российские вооруженные силы уничтожили крылатыми ракетами "Оникс" комплекса "Бастион" штаб группировки ВСУ в районе населенного пункта Шахтерское, в результате уничтожены до 40 человек личного состава. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Высокоточными крылатыми ракетами "Оникс" берегового ракетного комплекса "Бастион" уничтожен штаб группировки украинских войск в районе населенного пункта Шахтерское. Уничтожено до 40 человек личного состава, пять единиц бронетехники и автомобили различного назначения", - заявил Конашенков.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины. Среди них - два зенитных ракетных комплекса, в том числе один ЗРК "Бук-М1" в районе Мурахово и одна пусковая установка "Оса" в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ", - сказал он.
"Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляйполя и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах: Новомихайловка, Изюм и Харьков", - отметил представитель ведомства.
По лсовам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции" уничтожены: 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотных летательных аппаратов, 1 854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 777 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 722 единицы специальной военной автомобильной техники".