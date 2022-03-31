под Самарой прошли учения спецназа ЦВО

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на бронеавтомобилях "Тигр-М СпН" и "Тайфун-К" уничтожили бандгруппы условного противника в ходе тактико-специальных учений на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЦВО.

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"По замыслу разведгруппы, оснащенные техническими средствами разведки, обнаружили крупное скопление сил условного противника, готовящих диверсию на важный объект. Спецназовцы совершили 80-километровый марш в район, где располагались незаконные вооруженные формирования и уничтожили их", - отмечается в сообщении.

Во время учений военнослужащие вели огонь по неприятелю из автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя", 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулеметов "Корд", 7,62-миллиметровых пулеметов "Печенег", установленных на бронеавтомобили. Разведывательную информацию с воздуха обеспечили расчеты беспилотников "Гранат-4".