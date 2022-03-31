В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
49 минут назад

На учениях под Самарой спецназ ЦВО на бронеавтомобилях уничтожил бандгруппы противника

ТАССТАСС

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на бронеавтомобилях "Тигр-М СпН" и "Тайфун-К" уничтожили бандгруппы условного противника в ходе тактико-специальных учений на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЦВО.

под Самарой прошли учения спецназа ЦВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По замыслу разведгруппы, оснащенные техническими средствами разведки, обнаружили крупное скопление сил условного противника, готовящих диверсию на важный объект. Спецназовцы совершили 80-километровый марш в район, где располагались незаконные вооруженные формирования и уничтожили их", - отмечается в сообщении.

Во время учений военнослужащие вели огонь по неприятелю из автоматических станковых гранатометов АГС-17 "Пламя", 12,7-миллиметровых крупнокалиберных пулеметов "Корд", 7,62-миллиметровых пулеметов "Печенег", установленных на бронеавтомобили. Разведывательную информацию с воздуха обеспечили расчеты беспилотников "Гранат-4".

В учениях приняли участие около 400 военнослужащих, задействовали более 50 единиц военной и специальной техники.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители