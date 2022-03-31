СК РФ фиксирует угрозы националистов мирным жителям Харькова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать факты угроз в адрес мирных жителей Харькова со стороны украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать факты запугивания украинскими националистами мирных жителей Харькова", - говорится в сообщении.

По данным Национального центра управления обороной РФ, представители националистических батальонов Украины создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирных граждан автомобилях повышенной проходимости разъезжают по улицам города и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулеметов по жилым домам. Кроме того, националисты по-прежнему прикрываются мирным населением, размещая тяжелую военную технику в жилых кварталах.