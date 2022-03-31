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33 минуты назад

Украина попросила у США штурмовики Су-25

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25, сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом.

Украина обратилась с просьбой к США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Член палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из Колорадо, заявил в среду на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что последний список, представленный Конгрессу на этой неделе, отражает «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства... В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog», – передает РИА «Новости» сообщение CNN.

По данным телеканала, украинская сторона также заявила о необходимости передачи Киеву разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, тактических радаров, систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

США отказались прямо сейчас гарантировать Украине безопасность

До этого сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.

Армия,Джейсон Кроу,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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