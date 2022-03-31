Украина обратилась с просьбой к США

Украина обратилась к США с просьбой среди прочего передать в качестве военной помощи самолеты-штурмовики российского производства Су-25, сообщил телеканал CNN со ссылкой на список вооружений, переданный Вашингтону Киевом.

«Член палаты представителей Джейсон Кроу, демократ из Колорадо, заявил в среду на слушаниях в Комитете Палаты представителей по вооруженным силам, что последний список, представленный Конгрессу на этой неделе, отражает «неотложные потребности» украинского военного и гражданского руководства... В список также вошли боевые самолеты, в частности, Су-25, штурмовик российского производства, похожий на американский A-10 Warthog», – передает РИА «Новости» сообщение CNN.

По данным телеканала, украинская сторона также заявила о необходимости передачи Киеву разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, тактических радаров, систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».

До этого сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.