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28 минут назад

Пентагон объявил о выводе кораблей ВМС США из Черного моря

Елена Прошина

Американские власти вывели свои военные корабли из Черного моря, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби.

Пентагон объявил о выводе кораблей ВМС США из Черного моря
Фото: ReutersReuters

«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — сказал он.

Представитель военного ведомства не уточнил, когда американские корабли смогут вернуться в Чёрное море.

Как сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, лидер США Джо Байден не станет принимать решения о военной помощи Украине, которые бы привели к прямой военной конфронтации Вашингтона с Россией.

Напомним, миноносец USS Forrest Sherman ВМС США зашел в порт города Гданьска в Польше 27 марта. Он должен был обозначить присутствие Вашингтона в регионе. При этом сообщалось, что члены экипажа выразили желание узнать поближе польскую культуру и историю.

По словам командира судна, экипаж также будет принимать участие в доставке гуманитарной помощи беженцам из Украины в Гданьске.

Армия,Оружие,Джон Кирби,Джозеф Байден,Пентагон,
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