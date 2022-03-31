Пентагон объявил о выводе кораблей ВМС США из Черного моря

Американские власти вывели свои военные корабли из Черного моря, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби.

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«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — сказал он.

Представитель военного ведомства не уточнил, когда американские корабли смогут вернуться в Чёрное море.

Как сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, лидер США Джо Байден не станет принимать решения о военной помощи Украине, которые бы привели к прямой военной конфронтации Вашингтона с Россией.

Напомним, миноносец USS Forrest Sherman ВМС США зашел в порт города Гданьска в Польше 27 марта. Он должен был обозначить присутствие Вашингтона в регионе. При этом сообщалось, что члены экипажа выразили желание узнать поближе польскую культуру и историю.