Пентагон объявил о выводе кораблей ВМС США из Черного моря

Американские власти вывели свои военные корабли из Черного моря, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Минобороны США Джона Кирби.
«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — сказал он.
Представитель военного ведомства не уточнил, когда американские корабли смогут вернуться в Чёрное море.
Как сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, лидер США Джо Байден не станет принимать решения о военной помощи Украине, которые бы привели к прямой военной конфронтации Вашингтона с Россией.
Напомним, миноносец USS Forrest Sherman ВМС США зашел в порт города Гданьска в Польше 27 марта. Он должен был обозначить присутствие Вашингтона в регионе. При этом сообщалось, что члены экипажа выразили желание узнать поближе польскую культуру и историю.
По словам командира судна, экипаж также будет принимать участие в доставке гуманитарной помощи беженцам из Украины в Гданьске.