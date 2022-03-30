США вывели свои корабли из Черного моря

США вывели корабли своих ВМС из Черного моря из-за событий на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Пентагона Джона Кирби.
«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым... Дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил», — приводятся в материале его слова.
Также Кирби отметил, что ему пока нечего сказать относительно сроков возращения американских кораблей в Черное море.
Ранее командующий ВС США в Европе генерал ВВС Тод Уолтерс сообщил, что Белый дом вывел свои корабли из Черного моря до начала Россией военной спецоперации на Украине. При этом он отметил, что американские самолеты все еще совершают полеты над Черным морем, передает Reuters.