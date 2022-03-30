«Бессмысленно использовать гранатомет в борьбе с "Кинжалами" и "Искандерами"»

«Это нечто среднее между обычным гранатометом и настоящим противотанковым ракетным комплексом (ПТРК). Классические ПТРК очень дорогие. Тот же Javelin стоит, судя по открытым источникам, до $250 тыс. Он эффективный, но слишком дорогой. NLAW стоит значительно меньше. Около $30 тыс. Фактически он представляет собой тот же гранатомет, но оснащенный чуть более «умным» прицелом. Он рассчитывает дальность и угловую скорость для атаки по цели, автоматически делает все необходимые поправки. Это лучше, чем простой ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Но он не может, в отличии от ПТРК, сопровождать подвижную цель. Плюс он не так эффективен против динамической защиты», – рассказал «Газете.Ru» член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.