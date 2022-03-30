В России заявили о зверствах украинских военных с использованием оружия Запада

Украинские военные совершают зверства против мирных жителей с использованием оружия, поставляемого странами Запада. Об этом заявила в среду в Женеве российская делегация, участвующая в 49-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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Представитель делегации Ярослав Еремин в своем выступлении на заседании привел многочисленные факты "массовых нарушений украинскими военными международного гуманитарного права и прав человека".

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"Все эти зверства по отношению к мирным жителям осуществляются с использованием поставляемого странами Запада вооружения", - отметил он.

Дипломат привлек внимание к обстрелам в Мариуполе боевиками националистических батальонов "Азов" и "Правый сектор" (запрещена в РФ) "беженцев, которые пытались выехать из города в сторону России".

"Огневые точки размещались в домах мирных жителей, которых выселяли на улицу или уничтожали", - сказал представитель российской делегации.

Он напомнил, что 13 марта в Никольском при отступлении батальона "Айдар" были взяты в заложники 300 мирных жителей, 14 марта в результате удара кассетным боеприпасом по центру Донецка погиб 21 человек и 36 получили ранения, 15 марта ВС Украины обстреляли шахту в Донецке, когда под землей находились 294 человека. В школе Мариуполя, где размещались украинские боевики, было найдено тело девушки со следами пыток. На имеющихся в открытом доступе видеозаписях из-под Харькова безоружным российским пленным простреливают ноги. "Призываем верховного комиссара ООН и Управление верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ] дать оценку этим фактам", - сказал Еремин.

В докладе, с которым выступила в среду на сессии СПЧ верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, говорилось, в частности, о поступивших в ее управление сообщениях о задержании украинскими правоохранительными органами примерно 350 человек в связи с конфликтом на Украине. В УВКПЧ имеются также сведения о том, что украинские военные убили двух мирных жителей, которых они посчитали связанными с российскими вооруженными силами. Бачелет заявила, что "очень обеспокоена" распространением в открытых источниках видеоматериалов, запечатлевших допросы военнопленных. По данным УВКПЧ, за последние пять недель на Украине погибли 1 189 гражданских лиц и 1 901 человек получил ранения, были повреждены 77 медицинских объектов, включая 50 больниц.