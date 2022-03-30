В Минобороны России рассказали о заложниках на Украине

«Укронационалисты продолжают удерживать в заложниках в качестве “живого щита” свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6 476 граждан из 19 иностранных государств», — сказал представитель Минобороны.