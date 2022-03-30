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1 час назад

В Минобороны России сообщили, что СБУ проводит массовые аресты в Харькове

ТАССТАСС

Гражданское население Харькова старается не общаться в социальных сетях из-за массовых арестов, которые проводит СБУ. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Минобороны: СБУ проводит массовые аресты в Харькове
Фото: ТАССТАСС

"По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются", - заявил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, на улицу выходят только женщины и старики.

Минобороны сообщило о серьезных потерях украинской стороны

"Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят - боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны", - пояснил он.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,СБУ,
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