Минобороны: СБУ проводит массовые аресты в Харькове

Гражданское население Харькова старается не общаться в социальных сетях из-за массовых арестов, которые проводит СБУ. Об этом сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают, и они не возвращаются", - заявил Мизинцев.
По словам генерал-полковника, на улицу выходят только женщины и старики.
"Оставшиеся в городе мужчины из домов не выходят - боятся, что их насильно заберут в батальоны территориальной обороны", - пояснил он.