В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
8 минут назад

В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных

Lenta.ruLenta.ru

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) оценивает число оставшихся на территории Мариуполя бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 3-4 тысячи человек. Такую цифру назвал 30 марта представитель ведомства Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных
Фото: V Ictor / XinHua / Globallookpress.comV Ictor / XinHua / Globallookpress.com

В городе силам ДНР до сих пор продолжают сопротивляться военнослужащие ВСУ и боевики из украинских нацбатов. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, они сконцентрировались на территории трех крупных заводов Мариуполя — «Азовстали», «Азовмаша» и Металлургического комбината имени Ильича.

«Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов», — объяснил Пушилин. Ранее в ДНР рассказали, что заняли окраины и центр Мариуполя, а также подсчитали, что Народной милиции удалось освободить 60 процентов территории республики.

Глава ДНР высказывался и о судьбе Донецка после завершения российской спецоперации по защите населения Донбасса. Пушилин рассказал, что руководство республики рассмотрит вопрос о присоединении к России.

Армия,Денис Пушилин,Эдуард Басурин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители