В ДНР оценили число оставшихся в Мариуполе украинских военных

«Это основные точки, там, где они могут удерживаться за счет инфраструктурных особенностей данных заводов», — объяснил Пушилин. Ранее в ДНР рассказали, что заняли окраины и центр Мариуполя, а также подсчитали, что Народной милиции удалось освободить 60 процентов территории республики.