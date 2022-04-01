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1 час назад

Россия поставила в ЛНР робототехнический комплекс для разминирования

ТАССиещё 1

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил в пятницу, что из России в ЛНР прибыло подразделение высококвалифицированных саперов и доставлен робототехнический комплекс разминирования "Уран-6". Пасечник ознакомился с работой этой машины в пятницу в ходе ее испытания, сообщает агентство Луганскинформцентр.

Россия поставила в ЛНР робототехнический комплекс для разминирования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я неоднократно повторял, что, отступая, противник оставляет нам выжженную землю в виде подорванных мостов, заминированных объектов обеспечения нашей жизнедеятельности, поэтому для нас на сегодняшний день очень важно провести разминирование освобождаемой территории и линии бывшего боевого соприкосновения. Поэтому я обращался в Российскую Федерацию за помощью", - приводит слова главы ЛНР агентство.

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Пасечник рассказал, что прибывшие в республику российские специалисты окажут содействие в разминировании освобожденной от киевских силовиков территории республики. Руководитель ЛНР поблагодарил Россию за оказанное содействие в этом вопросе.

Робототехнический комплекс "Уран-6" может проделывать проходы на противопехотных минных полях шириной шесть метров, это обеспечивает проход автомобильной и гусеничной техники, которая в дальнейшем может выполнять свои задачи. Сапер-оператор может управлять комплексом на расстоянии 50 метров из укрытия, если укрытия нет - на отдалении 150 метров. Комплекс "Уран-6" применялся во многих районах и хорошо себя зарекомендовал, в том числе в Сирийской Арабской Республике, сообщили агентству российские саперы.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целью которой являются демилитаризация и денацификация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

Армия,Леонид Пасечник,Владимир Путин,
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