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1 час назад

Российские морпехи собрались закрепиться на позициях под Киевом

Lenta.ruиещё 6

Российские морские пехотинцы намереваются закрепиться на позициях под Киевом. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил телеканал Минобороны России «Звезда».

Российские морпехи собрались закрепиться на позициях под Киевом
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно телеканалу от командира одного из подразделений морской пехоты Алексея Шабулина, в настоящее время военные проводят поисково-разведывательные действия и осуществляют зачистку населенных пунктов в Киевской области, чтобы в дальнейшем занять там позиции.

«При уничтожении сил противника было захвачено большое количество трофейного оружия и боеприпасов к нему — как советского, так и иностранного производства. Среди них противотанковые комплексы Javelin, винтовки М-16», — рассказал офицер.

По его словам, до этого подразделения ВДВ вместе с морской пехотой пять дней сдерживали действия сил противника на направлении Гостомель — Буча — Озера. В результате российским военным удалось установить полный контроль над территорией от реки Ирпень по направлению к Киеву общей протяженностью пять километров.

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29 марта Минобороны России приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с тем, что «переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость». В этот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, подчеркнул он. Глава ведомства также доложил о выполнении основных задач первого этапа российской военной спецоперации на Украине.

Армия,Биологическое оружие,Сергей Шойгу,
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