Российские эксперты изучили материалы войск радиационной, химической и биологической защиты и выявили должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, созданием биооружия на Украине занимались сотрудники американского оборонного ведомства, а также его основные компании-подрядчики.
«Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США [Джо Байдена] Хантером Байденом», — заявил Конашенков.