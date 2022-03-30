Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц

Российские эксперты изучили материалы войск радиационной, химической и биологической защиты и выявили должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков .

По его словам, созданием биооружия на Украине занимались сотрудники американского оборонного ведомства, а также его основные компании-подрядчики.