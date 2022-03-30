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1 час назад

Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц

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Российские эксперты изучили материалы войск радиационной, химической и биологической защиты и выявили должностных лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, созданием биооружия на Украине занимались сотрудники американского оборонного ведомства, а также его основные компании-подрядчики.

«Как показывают идущие журналистские расследования в западной прессе, данные кампании были напрямую связаны с сыном действующего президента США [Джо Байдена] Хантером Байденом», — заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Джозеф Байден,
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