Минобороны сообщило о серьезных потерях украинской стороны

"Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы", - заявил представитель ведомства.

По его словам, за минувшие сутки на данном направлении было уничтожено "свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.