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40 минут назад

МО РФ сообщило о серьезных потерях украинской стороны на Северодонецком направлении

Газета.RuГазета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Луганской народной республики (ЛНР) продолжают наступление на Северодонецк.

Минобороны сообщило о серьезных потерях украинской стороны
Фото: ТАССТАСС

"Украинские националистические батальоны на Северодонецком направлении несут серьезные потери. В результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по их восполнению блокированы", - заявил представитель ведомства.

По его словам, за минувшие сутки на данном направлении было уничтожено "свыше 50 националистов, 2 танка, 3 БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения".

Вооруженные силы России начали перегруппировку на киевском и черниговском направлениях

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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