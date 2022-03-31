Министерство обороны РФ представило переписку сына президента США Хантера Байдена по деятельности американских биолабораторий на Украине на брифинге по военно-биологической деятельности США на территории этой страны.

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«Перед Вами переписка сына действующего Президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ», - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».