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1 час назад

МО РФ опубликовало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине

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Министерство обороны РФ представило переписку сына президента США Хантера Байдена по деятельности американских биолабораторий на Украине на брифинге по военно-биологической деятельности США на территории этой страны.

МО РФ представило переписку сына Байдена по деятельности лабораторий на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Перед Вами переписка сына действующего Президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ», - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota».

Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент «Metabiota» отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение культурной и экономической независимости Украины от России, добавил Кириллов.

Армия,Биологическое оружие,Игорь Кириллов,Верховный суд,Минобороны России,Пентагон,
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