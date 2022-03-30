Минобороны впервые раскрыло подробности первого этапа операции на Украине

Минобороны России впервые раскрыло подробности первого этапа специальной операции на Украине. Вооруженные силы намеревались заставить противника сконцентрировать основные силы для удержания больших населенных пунктов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев», — сказал он.

Российская армия собиралась сковать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на поле боя без штурма крупных городов, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, объяснили в Минобороны.

Основной целью ВС на данном этапе операции было нанести вооруженным формированиям киевского режима поражение, которое сделало бы невозможным задействование этих сил на основном направлении действий действий российской армии — Донбассе.