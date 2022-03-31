ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива

Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС ТАСС

"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров", - сказал он.

По его словам, уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.