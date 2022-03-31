ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива

Подразделения ВС РФ в ходе спецоперации на Украине взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, продолжая наступательные действия, взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров", - сказал он.
По его словам, уничтожено до 60 украинских националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей различного назначения.
Подразделения Луганской Народной Республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная.