Пентагон считает, что Киев больше всего нуждается в противотанковых комплексах и ПВО

"Я могу сказать, что это средства для противодействия бронированной технике, танкам, ракеты "земля - воздух", они очень, очень важны. Они эффективно применялись во время кампании, я предполагаю, что в ближайшем будущем они и далее будут эффективны", - ответил он на вопрос о том, в каких вооружениях нуждается Киев. Уолтерс констатировал, что может "углубиться в эту тему на закрытых слушаниях".