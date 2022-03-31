Спецоперация российских вооруженных сил на Украине позволила прекратить деятельность пяти киевских биолабораторий, которые проводили работы с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней. Об этом заявил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

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"Важным результатом спецоперации российских вооруженных сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий, в которых проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней", - заявил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, часть коллекции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля.

МО РФ располагает перепиской сына Байдена, подтверждающей его роль в создании условий для работ с патогенами на Украине.

Минобороны РФ опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины.

Киевский режим разрабатывал технические средства доставки и применения биологического оружия, заявили в МО РФ.