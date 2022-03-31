В НАТО попросили Данию отправить несколько сотен военных в Прибалтику

В НАТО попросили, чтобы Дания «вложилась» в оборонный потенциал стран Прибалтики и оказала им военную помощь, направив туда батальон из нескольких сотен военных. Об этом сообщает канал TV2.

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В результате 800 датских солдат действительно могут отправиться в Прибалтику. При этом группу могут усилить, увеличив численность военных до 1000.

«Наше военное присутствие [странах Балтии] достаточно велико, но мы готовы послать туда еще больше военных», — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Премьер добавила, что для этого Североатлантический альянс должен направить Дании официальный запрос. Окончательное решение примут на этой неделе.