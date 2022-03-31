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34 минуты назад

В НАТО попросили Данию отправить несколько сотен военных в Прибалтику

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В НАТО попросили, чтобы Дания «вложилась» в оборонный потенциал стран Прибалтики и оказала им военную помощь, направив туда батальон из нескольких сотен военных. Об этом сообщает канал TV2.

В НАТО попросили Данию отправить несколько сотен военных в Прибалтику
Фото: ReutersReuters

В результате 800 датских солдат действительно могут отправиться в Прибалтику. При этом группу могут усилить, увеличив численность военных до 1000.

«Наше военное присутствие [странах Балтии] достаточно велико, но мы готовы послать туда еще больше военных», — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Премьер добавила, что для этого Североатлантический альянс должен направить Дании официальный запрос. Окончательное решение примут на этой неделе.

Кроме того, с начала марта Дания направила 220 военнослужащих вооруженных сил в Эстонию. Также в эстонский порт Палдиски были доставлены боевые машины пехоты Piranha V и другое снаряжение.

Армия,НАТО,
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