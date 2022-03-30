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3 часа назад

Норвегия предоставила Украине еще 2 тыс. противотанковых гранатометов

Газета.RuГазета.Ru

Правительство Норвегии сообщило о предоставлении Украине еще 2 тыс. единиц противотанковых гранатометов М72, передает ТАСС.

Норвегия предоставила Украине еще 2 тыс. противотанковых гранатометов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это оружие стало дополнением ранее поставленным страной на Украину защитным средствам и 2 тыс. единиц противотанкового оружия, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен предоставить Украине "более смертоносные" вооружения. По данным газеты The Times, речь может идти о самоходной артиллерийской установке AS-90 Vickers.

Подробнее о том, какие страны поддерживают Украину оружием, в материале "Газеты.Ru".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте "Газеты.Ru".

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