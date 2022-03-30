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43 минуты назад

Ростех пригласил Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с новейшим истребителем Су-57

ТАССТАССиещё 1

Госкорпорация "Ростех" решила пригласить американского актера Тома Круза посетить международный авиасалон МАКС-2023, чтобы получше познакомить его с возможностями новейшего российского истребителя Су-57. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Ростеха.

Ростех пригласил Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с новейшим истребителем Су-57
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зрители трейлера фильма "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом в главной роли рассмотрели на одном из кадров истребитель, напоминающий российский самолет Су-57. Американский пилот его наблюдает из кабины во время воздушного боя.

"Су-57 - мощная и передовая машина. Она впечатляет и вдохновляет. Не только военных, но и, как видим, кинорежиссеров. Приглашаем Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов", - прокомментировали в пресс-службе Ростеха.

Действие фильма "Топ Ган: Мэверик", как уверяет производитель, происходит через 36 лет после событий в первом фильме 1986 года выпуска, то есть в наши дни. Первый вылет Су-57 состоялся 29 января 2010 года, т. е. самолет может быть участником действий. В реальных боевых условиях в Сирии истребитель Су-57 испытывали зимой 2018 года. Вполне вероятно, что работающие над фильмом специалисты заметили российскую новинку и включили в фильм.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 Су-57, а к 2028 году их число будет доведено до 76 единиц. Первый истребитель поступил в войска в 2020 году.

Армия,Том Круз,Ростех,
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