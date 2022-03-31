В России начались учения Ракетных войск стратегического назначения

"В учении на качественно новом уровне будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа", - отметили в ведомстве.