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55 минут назад

В России начались учения Ракетных войск стратегического назначения

ТАССТАССиещё 10

Учения с Ясненским ракетным соединением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начались в Оренбургской области. Ракетчики отработают противодействие современным и перспективным средствам воздушного нападения, сообщили в четверг в Минобороны России.

В России начались учения Ракетных войск стратегического назначения
Фото: ТАССТАСС

"В учении на качественно новом уровне будут отработаны вопросы вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями Центрального военного округа", - отметили в ведомстве.

Там также заявили, что целью учений будет совершенствование слаженности органов военного управления и оценка практических навыков командования и офицеров РВСН к подготовке и ведению боевых действий.

Учения проводятся в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2022 год. В них принимают участие более 3 тыс. военнослужащих, также задействовано более 300 единиц техники.

Армия,Минобороны России,РВСН,
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