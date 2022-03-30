В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

В Литве разместят еще один американский батальон

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В Литве разместят еще один батальон армии США. Об этом сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

В Литве разместят еще один американский батальон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, некоторое время в Литве будут дислоцированы сразу два американских батальона.

«В конце апреля или начале мая прибудет новый батальон, а тот, который в настоящее время уже находится у нас, ротацию отложит», — пояснил Анушаускас.

Министр отметил, что ранее с прибытием нового американского подразделения находящийся в республике батальон армии США убывал из страны, однако план подобных перемещений был скорректирован «с изменением ситуации в регионе». При этом он подчеркнул, что после прибытия нового батальона число военных союзников по НАТО в Литве окажется рекордным.

В начале марта Анушаускас сообщил, что США дополнительно разместят в Литве бронетанковый батальон для сдерживания России. Он также заявил, что для подобных целей на территории республики находится достаточно подразделений союзников по НАТО.

Армия,Арвидас Анушаускас,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители