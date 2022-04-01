В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
17 минут назад

Минобороны показало уничтожение украинских установок ЗРК С-300

Lenta.ruиещё 2

Министерство обороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения установок зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пусковых позициях. Соответствующими кадрами ведомство поделилось с журналистами.

По зенитно-ракетным комплексам С-300 ВСУ, которые были развернуты на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, нанесли удар высокоточным вооружением. В результате пусковые установки были уничтожены.

Ранее ведомство показало кадры ликвидации укрепленных позиций Украины вертолетами Ка-52. В министерстве обороны доложили, что точными ударами удалось уничтожить бронетехнику и живую силу ВСУ.

29 марта Минобороны приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с переходом переговорного процесса между Украиной и Россией «в практическую плоскость». В свою очередь, глава ведомства Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, заключил он.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Минобороны России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители