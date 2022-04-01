Минобороны показало уничтожение украинских установок ЗРК С-300

По зенитно-ракетным комплексам С-300 ВСУ, которые были развернуты на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, нанесли удар высокоточным вооружением. В результате пусковые установки были уничтожены.

29 марта Минобороны приняло решение сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях в связи с переходом переговорного процесса между Украиной и Россией «в практическую плоскость». В свою очередь, глава ведомства Сергей Шойгу заявил о нанесении украинской армии существенного урона — это позволяет сосредоточиться на освобождении Донбасса, заключил он.