В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
1 час назад

На захваченной базе «Азова» обнаружили ящики с оружием и книги о Гитлере

runews24.rurunews24.ru

Журналист «Известий», который побывал на захваченной базе «Азова» (запрещен в РФ, в отношении членов организации возбуждены уголовные дела в РФ), рассказал об обнаружении книг о Гитлере, а также другой литературы националистического содержания.

На захваченной базе «Азова» обнаружили ящики с оружием и книги о Гитлере
Фото:  Depositphotos.com Depositphotos.com

Также на базе нашли ящики с оружием и боеприпасами, гражданскую и военную одежду, среди которой обнаружили форму с шевронами Германии и Великобритании.

Ранее в интервью изданию Financial Times лидер нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что многие из боевиков батальона придерживаются националистических взглядов. Он также заявил, что Бандера является украинским национальным героем.

Примеры проявления нацизма на Украине были предоставлены первым зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, которая упорно отрицает многочисленные факты существования украинских националистов.

Армия,Андрей Билецкий,Дмитрий Полянский,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители