На захваченной базе «Азова» обнаружили ящики с оружием и книги о Гитлере

Журналист «Известий», который побывал на захваченной базе «Азова» (запрещен в РФ, в отношении членов организации возбуждены уголовные дела в РФ), рассказал об обнаружении книг о Гитлере, а также другой литературы националистического содержания.

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Также на базе нашли ящики с оружием и боеприпасами, гражданскую и военную одежду, среди которой обнаружили форму с шевронами Германии и Великобритании.

Ранее в интервью изданию Financial Times лидер нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что многие из боевиков батальона придерживаются националистических взглядов. Он также заявил, что Бандера является украинским национальным героем.