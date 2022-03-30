Журналист «Известий», который побывал на захваченной базе «Азова» (запрещен в РФ, в отношении членов организации возбуждены уголовные дела в РФ), рассказал об обнаружении книг о Гитлере, а также другой литературы националистического содержания.
Также на базе нашли ящики с оружием и боеприпасами, гражданскую и военную одежду, среди которой обнаружили форму с шевронами Германии и Великобритании.
Ранее в интервью изданию Financial Times лидер нацбатальона «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что многие из боевиков батальона придерживаются националистических взглядов. Он также заявил, что Бандера является украинским национальным героем.
Примеры проявления нацизма на Украине были предоставлены первым зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским заместителю госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман, которая упорно отрицает многочисленные факты существования украинских националистов.