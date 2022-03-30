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13 минут назад

Cаперы ВСУ применили замаскированные мины-ловушки в Донбассе

Российская ГазетаРоссийская Газета

На Украине бойцы ВСУ при отступлении начали применять мины-ловушки в виде коробок конфет и консервных банок из-под сгущенного молока. Минируются также подъезды жилых домов, автомобильные парковки, брошенная бронетехника и другие объекты.

Cаперы ВСУ применили замаскированные мины-ловушки в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кто как хочет, как придумает: от коробки конфет минируют до школьных качелей", - сообщили телеканалу RT инженеры-взрывотехники российской армии.

По их словам, при минировании подбитых танков, установок залпового огня и другой техники отступающие украинцы ставят взрывоопасные устройства на неизвлекаемость, поэтому подобные "находки" приходится уничтожать на местности.

Российских военных выручают специально обученные собаки, которые могут учуять взрывчатые вещества, такие как тротил, гексоген, даже если они зарыты в землю на глубину до 15 сантиметров.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин продемонстрировал найденную в Волновахе мину-ловушку, замаскированную под банку сгущенного молока. Для ее изготовления использовалась ручная граната РГ-45, осколки которой разлетаются на расстояние до 25 метров.

- Из перехваченных данных радиопереговоров известно, что националисты активно минируют в Мариуполе территорию улицы Московской и проспекта Победы. Ими беспорядочно установлено около 10 тысяч мин", - сказал Басурин.

Ранее специалисты МЧС Донецкой народной республики разминировали свыше 350 гектаров на освобожденной территории республики и обезвредили более 23 тысяч взрывоопасных предметов.

Армия,Эдуард Басурин,
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