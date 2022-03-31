В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 84.09EUR 93.70
Войти в почту
53 минуты назад

Российские подразделения за ночь поразили 52 военных объекта ВСУ

RT на русскомRT на русскомиещё 5

Российские военные за ночь ударили по 52 объектам ВСУ, следует из заявления Минобороны России.

МО РФ: за прошедшую ночь ВС РФ поразили 52 военных объекта ВСУ
Фото: минобороны рфминобороны рф

Как уточнили в ведомстве, российские подразделения поразили четыре командных пункта, один ЗРК С-300 южнее населённого пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово.

Также удары были нанесены по двум РСЗО, одному складу боеприпасов и ракетно-артиллерийскому вооружению, двум складам ГСМ, 38 опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования «уничтожены крупные базы горючего ВСУ в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск».

Ранее были опубликованы кадры работы ударных вертолётов Ка-52 ВКС России, которые уничтожили укреплённые опорные пункты и огневые позиции бронетехники ВСУ.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители