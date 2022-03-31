МО РФ: за прошедшую ночь ВС РФ поразили 52 военных объекта ВСУ

Российские военные за ночь ударили по 52 объектам ВСУ, следует из заявления Минобороны России.

Фото: минобороны рф минобороны рф

Как уточнили в ведомстве, российские подразделения поразили четыре командных пункта, один ЗРК С-300 южнее населённого пункта Изюм и один «Бук-М1» в районе Курахово.

Также удары были нанесены по двум РСЗО, одному складу боеприпасов и ракетно-артиллерийскому вооружению, двум складам ГСМ, 38 опорным пунктам и районам сосредоточения боевой техники.

Кроме того, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования «уничтожены крупные базы горючего ВСУ в населённых пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск».