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33 минуты назад

Британия может поставить самоходные артиллерийские установки AS-90 на Украину

ТАССТАСС

Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину "более смертоносных" типов вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок AS-90. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Британия может поставить самоходные артиллерийские установки AS-90 на Украину
Фото: ВикипедияВикипедия

По их сведениям, несмотря на то, что AS-90 были произведены около 30 лет назад, их потенциальная отправка может означать переход к "новой фазе" британской поддержки Украины, о которой . членам кабмина королевства доложил начальник штаба обороны Тони Радакин. Согласно источникам издания в правительстве, "поддержка Великобритании должна измениться".

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон высказал сомнения по поводу того, что Лондон сможет организовать поставки на Украину танков и самолетов в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского. В то же время он подчеркнул, что власти продолжат направлять на Украину "оборонительное летальное вооружение", в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, а также ПЗРК Starstreak.

Армия,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,
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