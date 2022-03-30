Британия может поставить самоходные артиллерийские установки AS-90 на Украину

Великобритания рассматривает возможность отправки на Украину "более смертоносных" типов вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок AS-90. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

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По их сведениям, несмотря на то, что AS-90 были произведены около 30 лет назад, их потенциальная отправка может означать переход к "новой фазе" британской поддержки Украины, о которой . членам кабмина королевства доложил начальник штаба обороны Тони Радакин. Согласно источникам издания в правительстве, "поддержка Великобритании должна измениться".