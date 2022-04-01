В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

В России начался весенний призыв в армию

Lenta.ruиещё 10

С 1 апреля в России начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В России начался весенний призыв в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года на военную службу в Вооруженные силы и другие силовые структуры страны призовут 134,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, это меньше, чем в прошлом году. Он также поручил начать отправку новобранцев в войска в третьей декаде мая, сообщает «Интерфакс». Глава Минобороны заявлял, что призывников не будут отправлять «ни в какие горячие точки».

В 2021 году отправка новобранцев в воинские части в ходе весеннего призыва началась с 15 апреля. Тогда, согласно указу президента, на военную службу были призваны 134 650 человек.

Армия,Сергей Шойгу,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители