Госдеп одобрил продажу Британии крылатых ракет на $368,53 млн

Госдепартамент США утвердил решение о продаже Соединенному Королевству крылатых ракет Tomahawk на более чем $368 млн. Об этом во вторник сообщило Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
"Госдепартамент [в рамках программы] продажи военной техники иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales) решил одобрить поставку властям Соединенного Королевства крылатых ракет с последующей поддержкой и сопутствующим оборудованием на сумму $368,53 млн", - говорится в сообщении.
Ведомство во вторник уведомило Конгресс США об этом решении.