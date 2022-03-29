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24 минуты назад

Госдеп одобрил продажу Великобритании крылатых ракет на $368,53 млн

ТАССТАСС

Госдепартамент США утвердил решение о продаже Соединенному Королевству крылатых ракет Tomahawk на более чем $368 млн. Об этом во вторник сообщило Управление по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Госдеп одобрил продажу Британии крылатых ракет на $368,53 млн
Фото: ReutersReuters

"Госдепартамент [в рамках программы] продажи военной техники иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales) решил одобрить поставку властям Соединенного Королевства крылатых ракет с последующей поддержкой и сопутствующим оборудованием на сумму $368,53 млн", - говорится в сообщении.

Ведомство во вторник уведомило Конгресс США об этом решении.

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