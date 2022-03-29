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1 час назад

Минобороны раскрыло число удерживаемых  на Украине заложников

Lenta.ruLenta.ru

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают более 4,5 миллиона жителей в качестве живого щита, а также более 6,5 тысячи иностранцев в заложниках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад генерал-полковника на брифинге.

Минобороны раскрыло число удерживаемых на Украине заложников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, мирные граждане удерживаются в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и в других крупных населенных пунктах, а также 6515 граждан из 19 иностранных государств.

По словам Мизинцева, Украина по-прежнему уклоняется от взаимодействия в решении вопроса безопасной эвакуации жителей по гуманитарным коридорам. Он также призвал Киев принять меры по деблокированию внутренних вод и выходу 60 заблокированных иностранных судов из портов Украины.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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