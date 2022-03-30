Вооруженные силы России начали перегруппировку на киевском и черниговском направлениях

Плановая перегруппировка российских войск происходит на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев", - сказал он.

По словам Конашенкова, был план сковать ВСУ на поле боя и без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям Киева такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий российских Вооруженных сил - на Донбассе.