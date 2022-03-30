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5 минут назад

ВС России проводят перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях

ТАССТАССиещё 13

Плановая перегруппировка российских войск происходит на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вооруженные силы России начали перегруппировку на киевском и черниговском направлениях
Фото: ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

"На киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе специальной военной операции, проводимой Вооруженными силами России на территории Донбасса и Украины, планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населенных пунктов на этих направлениях, включая Киев", - сказал он.

По словам Конашенкова, был план сковать ВСУ на поле боя и без штурма городов, во избежание потерь среди гражданского населения, нанести вооруженным формированиям Киева такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий российских Вооруженных сил - на Донбассе.

"Все эти цели были выполнены", - подчеркнул генерал.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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