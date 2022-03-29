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59 минут назад

В ООН обеспокоились сообщениями о дрейфующих минах

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Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена сообщениями о действующих минах, которые дрейфуют в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

В ООН обеспокоились сообщениями о дрейфующих минах
Фото: ReutersReuters

По словам Дюжаррика, генсек отслеживает сообщения по этой проблеме. Он отметил, что любое минирование международных вод «вызывает чрезвычайную обеспокоенность».

«Данный район имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины», — заявил представитель генсека ООН.

Ранее стало известно, что Турция привела в состояние повышенной боевой готовности тральщики и самолеты из-за мин в Черном море. Происхождение мин точно не установлено. По сообщению Минобороны Турции, турецкие силы приняли все необходимые меры предосторожности. При этом Анкара не сотрудничает по вопросам обнаружения и обезвреживания с Киевом и Москвой.

Армия,Стефан Дюжаррик,ООН,
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