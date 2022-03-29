В ООН обеспокоились сообщениями о дрейфующих минах

Организация Объединенных Наций (ООН) обеспокоена сообщениями о действующих минах, которые дрейфуют в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик , передает ТАСС.

По словам Дюжаррика, генсек отслеживает сообщения по этой проблеме. Он отметил, что любое минирование международных вод «вызывает чрезвычайную обеспокоенность».

Ранее стало известно, что Турция привела в состояние повышенной боевой готовности тральщики и самолеты из-за мин в Черном море. Происхождение мин точно не установлено. По сообщению Минобороны Турции, турецкие силы приняли все необходимые меры предосторожности. При этом Анкара не сотрудничает по вопросам обнаружения и обезвреживания с Киевом и Москвой.